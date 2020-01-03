Инвестиционная программа за 4 млрд рублей: казанские мусорные баки с датчиками заполняемости

Гендиректор ООО «Управляющая компания «ПЖКХ» Сергей Богатов рассказал об инвестиционной программе строительства инфраструктуры для полного цикла обращения с отходами.
Программа предусматривает как сортировку и переработку, так и вывоз с захоронением.
Программа предусматривает строительство четырех экотехнопарков в Казани, Алексеевском, Верхнеуслонском и Арском районах Татарстана. Экотехнопарки будут включать в себя сортировочные станции и перерабатывающие производства. Также каждый мусорный контейнер в городе должен быть оснащен датчиками, сигнализирующими, что емкости на площадках переполнены и вывезти отходы необходимо немедленно, передает РБК.
Инвестиционная программа потребует 4 млрд рублей на реализацию. Проект планируют защитить в 2020 году.
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