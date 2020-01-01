Казанцам возможно придется платить за переводы по номеру телефона

С 1 января 2020 Центробанк начал брать плату с банков за систему быстрых платежей.

Всем кредитным организациям придётся перечислить ЦБ от 5 копеек до 3 рублей, в зависимости от суммы операции клиента.

На данный момент в числе банков которые предоставляют услугу перевода денег по номеру телефона более 30 участников.

Эксперты считают, что новые тарифы не создадут дополнительной нагрузки для банков, все участники были заблаговременно предупреждены о грядущих изменениях, тем самым заложив необходимые суммы для входа в новые правила в свой корпоративный бюджет.

Нулевые комиссии для своих клиентов готовы оставить всего несколько крупнейших игроков.