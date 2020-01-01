Казань будут очищать усатые снегоуборщики

За пару дней до нового года, на сухую Казань обрушился снегопад. Снегоуборочная техника стала нужна городу в полном объёме. В пресс-службе мэрии Казани сообщили, что с 31 декабря на дорогах города будут работать 286 единиц техники и 442 рабочих.

По мимо привычного "кортежа" из оранжевых Камазов, жители Советского района будут лицезреть особый новогодний креатив. Их снегоуборочные машины украсили светодиодами в форме новогоднего колпака и огромных усов.