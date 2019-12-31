Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" заявил в эфире программы "Без посредников" что в 2020 году планируется выпуск журнала "Дилетант", посвященный Татарстану.

Он должен увидеть свет в конце мая и приурочен к 100-летию ТАССР, хотя, как отметил Венедиктов, эта дата искусственная, а государственному образованию намного больше лет.

"Дилетант" - это журнал для семейного чтения, выходит с 2012 года, Алексей Венедиктов является одним из авторов, а главный редактор журнала - руководитель станции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" Виталий Дымарский.