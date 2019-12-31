Казанцы могут встретить новый год на двух праздничных площадках

Сегодня ночью для жителей и гостей города будут работать две новогодние площадки. Встретить праздник можно у Чаши - здесь расположена главная елка Казани, и в парке "Черное озеро".

У Чаши программа начнется в 22.00 и завершится в 3.00; здесь выступят творческие коллективы Казани и победители городского конкурса "Народное караоке". Для гостей будет организована видеотрансляция с новогодними обращениями Президента России и Президента Татарстана.

В парке "Черное озеро"» на специально возведенной сцене появится большой видеоэкран, где с 22.00 начнется показ фильма "Карнавальная ночь". С 23.45 все гости смогут посмотреть видеобращения Президента России и Президента Татарстана, затем выступит кавер-группа The Weekend. Для желающих покататься на катке до 3.00 будет работать пункт проката коньков, а подкрепиться и согреться можно будет в кофейне в здании проката. Гостей ждут конкурсы и подарки.