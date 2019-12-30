В конце декабря принято подводить итоги года, и мы тоже решили рассказать, с чем пришли к 2020 году. Мы составили рейтинг самых читаемых текстов на сайте ProKazan.ru за 2019 год.

Зима 2018-2019

В начале 2019 года казанцев взволновала новость об открытии первой "умной" остановки с WI-FI на Восстания и новость об изменении тарифов на проезд.

В феврале казанцы обсуждали снос домов для строительства кольцевой дороги в Казани и увольнение Миннихановым начальника ЗАГСа.

В конце февраля жителей Казани шокировала новость о гибели студентки филологического факультета на территории Деревни Универсиады.

Казанская нимфоманка

Весна 2019

В начале марта читатели ProKazan.ru бурно обсуждали задержание казанской студентки за секс с несовершеннолетним. Примечательно, что, в основном, комментаторы жалели студентку и завидовали пятнадцатилетнему подростку.

"А мне вот в пятнадцать лет такая студентка не попалась";

"Что за законодательство такое, оба, можно сказать, подростки, а девушку хотят под суд хотят отдать", - пишут читатели в комментариях под новостью.

Также в начале весны казанцы заинтересовались ценами на донорство спермы. Под статьей о донорах спермы разгорелся религиозный спор. Один из комментаторов просил привести доказательства греховности искусственного оплодотворения:

"Ложь! Где это написано, что искусственное оплодотворение - это грех?"

Другие читатели мечтали о том, что можно купить на деньги, полученные от сдачи спермы:

"Буду заниматься этим делом в течение 5 лет, куплю машину на эти деньги".

В апреле одной из самых читаемых статей ProKazan.ru стала статья о казанской нимфоманке. Многие комментаторы осудили девушку за ее легкомыслие. Они посчитали, что 250 половых партнеров для человека - это слишком много. Однако были и те, кто не осуждал девушку:

"Чего все тут из себя целомудренных строят? Если адрес её написать здесь, то все, кто тут её обзывал, завтра первые к ней приедут!"

В начале мая казанцев шокировало известие о смерти участника казанского марафона. 38-летний бегун скончался от остановки сердца.

17 мая одной из самых обсуждаемых новостей стала новость о задержании 80 членов организованной преступности.

Лето 2019

В начале лета читателей заинтересовала девушка, решившая прогуляться по Казани обнаженной. Вот такой комментарий один из жителей Казани оставил под новостью:

"Голенькая и миленькая";

Видео с девушками, загоравшими топлесс на Сибгата Хакима, тоже вызвало большой ажиотаж среди читателей:

"Что же стринги тоже не сняла, а то загар неровно ляжет", - прокомментировали пользователи Интернета.

Популярным у казанцев был гид по пляжам столицы Татарстана. Читатели сайта обсудили под статьей самые грязные водоемы города и рассказали об озере в Парке Победы, в котором, по их мнению, тоже можно купаться.

Интересными для жителей Казани оказались откровения местных проституток. Древнюю профессию в комментариях осудили:

"Раньше я думала, что проститутки - это наркоманки и алкоголички. Я в шоке! Нормальные с виду девушки с больным мышлением! Как им не противно работать унитазами?";

"Даже завязав с этой профессией, не думаю, что они станут нормальными женщинами, как минимум алкоголичками".

Летом ProKazan.ru опубликовал топ-10 советских вещей, за которыми охотятся антиквары. Эта статья тоже нашла отклик среди читателей.

Некоторые пользователи сайта отнеслись к списку антиквариата скептически:

"Почти больше половины перечисленного не нужно никому. На Авито мешками продается", - написал местный комментатор.

Другие пользователи поделились друг с другом информацией о том, где и какие антикварные изделия можно приобрести.

В августе пользователи Интернета с любопытством изучали статью о татуировках. В комментариях многие продемонстрировали нелюбовь к "рисункам" на коже девушек:

"У меня такие люди (с татуировками) вызывают чувство брезгливости, особенно девушки";

"Все бабы с тату - ****и (девушки легкого поведения)".

Девушка - водитель автобуса

Осень 2019

Осенью казанцы обсуждали статью о неухоженных женщинах, вышедшую еще в августе. На этот раз в комментариях превалировали гневные женские комментарии:

"Да уж, многих мужиков с ног до головы отмывать надо, неделями не моются и одежду не стирают, в транспорте дышать нечем рядом с ними";

"Еще я не следила. Идите лесом, тоже мне, эксперты. За собой следите почаще!" - написали в комментариях под статьей.

В сентябре-октябре жителей Казани интересовали результаты выборов депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва, травля у казанских школьников и девушка-водитель автобуса.

Под статьей о школьной травле читатели ProKazan.ru делились своими историями, связанными с буллингом:

"У нас в школе учился парнишка. Его группировщики описали. Из-за этого с ним нельзя было здороваться за руку, дотрагиваться до него. Любой, кто с ним поздоровался бы или дотронулся до него, сам стал бы "неприкасаемым".

В ноябре пользователи Интернета активно обсуждали откровения бывшего татарстанского заключенного. Некоторые комментаторы прониклись сочувствием к экс-заключенному, написав под статьей:

"Бедные зэки, им и так тяжело, да еще и макароны на ужин дают сырые".

Палаточный лагерь под Казанью

Зима 2019-2020

В декабре 2019 года Казань взбудоражили протесты против строительства мусоросжигательного завода. Палаточный лагерь под Казанью, который окрестили "Шиес-2" и "ДиОкСионово", просуществовал со 2 по 16 декабря. Всю историю протестов ProKazan.ru описал в двух статьях, которые можно прочитать тут и тут.

В начале декабря в Казани также горячо обсуждали судебный процесс в отношении шести участников ОПГ "Суконная слобода". Мужчин обвинили в покушении на убийство. Один из читателей высказался по поводу новости так:

"Вместо того, чтобы эффективно раскрывать преступления и пресекать ОПГ, полиция вынуждена заниматься охраной митингов".

Удивила жителей Казани и новость о том, что Леонид Михельсон, глава "Новатэка", в ходе акции "Елка желаний" поменял открытку, когда узнал, что ребенка, загадавшего желание, придется везти в Казань.

"Бедный ребёнок теперь в новогоднюю сказку не поверит", - написали читатели ProKazan.ru в комментариях.

"Жадность хуже, чем холера", - считают жители Казани.

Под новостью о том, что в Казанском хосписе кошка неделю не заходила к другим детям после смерти любимой пациентки, не нашлось ни одного негативного комментария. Читатели принесли свои соболезнования родным и близким девушки.

А еще в декабре в в Казань приезжал знаменитый Цирк дю Солей, в городе открыли инновационный "Магнит" и протестировали метробусы.

Какая из новостей за 2019-ый взволновала вас больше всего?