В Татарстане от берега оказались отрезаны 40 рыбаков
Cегодня, 17:55 76 1
Днём 29 декабря в МЧС РТ от ЕДДС Лаишевского района поступило сообщение о том, что треснул лёд на реке Кама около н.п. Атабаево Лаишевского района, от берега оказались отрезаны 40 человек.По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что на реке Кама образовалась промоина, в результате которой самостоятельно пройти к берегу не могут рыбаки. С применением судна на воздушной подушке 40 человек спасены и доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются.Как сообщил с места спасательной операции у села Атабаево главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, на Куйбышевском водохранилище идёт резкий подъём уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Выезд на мототехнике и выход на лёд в таких условиях
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В Казани из-за экстренной эвакуации прервали концерт Данира Сабирова
В Авиастроительном районе Казани загорелся склад
На пожаре в РТ погибли двое и пострадал один человек
Спасти не удалось: в казанской многоэтажке при пожаре погибла пенсионерка
Спасатели нашли тело утонувшего в Казани рыбака
В Казани около Кировской дамбы утонул мужчина
В казанской многоэтажке загорелись электрощитки сразу на 6 этажах
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В Казани женщина поссорилась с собутыльниками и подожгла им квартиру. Погибло два человека
В РТ двое рыбаков снова провалились под лед
комментарии
- А че дальше то? Где конец статьи? Не дописали? В таких условиях, что? Награждается орденом? Кутузова? Второй степени?