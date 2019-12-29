В Татарстане от берега оказались отрезаны 40 рыбаков 76 Автор: prokazan.ru

Днём 29 декабря в МЧС РТ от ЕДДС Лаишевского района поступило сообщение о том, что треснул лёд на реке Кама около н.п. Атабаево Лаишевского района, от берега оказались отрезаны 40 человек.По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что на реке Кама образовалась промоина, в результате которой самостоятельно пройти к берегу не могут рыбаки. С применением судна на воздушной подушке 40 человек спасены и доставлены на берег. В медицинской помощи не нуждаются.Как сообщил с места спасательной операции у села Атабаево главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов, на Куйбышевском водохранилище идёт резкий подъём уровня воды, на льду в районе Макаровки и Атабаево наблюдаются многочисленные промоины и трещины. Выезд на мототехнике и выход на лёд в таких условиях