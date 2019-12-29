Неизвестная таблетка: в подарке из казанского детсада нашли неприятный сюрприз

В конфете из новогоднего детсадовского подарка жительница Казани обнаружила неизвестную таблетку. Информация об этом была опубликована в социальных сетях.

"В детском саду г.Казани раздали подарки новогодние,а там в конфетах такой сюрприз. Мы свои подарки еще не ели,это фото и информацию о таблетке в конфете скинула мама из нашей группы" - пишет автор поста, оставшийся анонимным.

Предмет,найденный в ириске, действительно по своей виду и форме напоминает таблетку, однако в комментариях пользователи соцсетей решили, что это - очередной фейк.

"Одно не пойму,кому и что дает эти фейк-видео? Ладно б если можно было бы на этом заработать,а так обычная рассылка,без ссылок."

"господи такую муть придумали, обсосали и засунули что-то...я съела пару часов 2 конфеты с подарка, живая.

А это комочки сухого молока!" - пишут комментаторы.

В институте пищевых производств и биотехнологий КНИТУ-КХТИ рассказали: это действительно могут быть вкрапления сухого молока или муки, которая вводится в состав ириса в качестве загустителя. Они образовываются из-за плохого промешивания. Однако для точного ответа на вопрос нужна экспертиза, а от употребления такого продукта уже сейчас лучше отказаться, пишет "Вечерняя Казань".