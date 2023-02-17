Цена детской жизни: в Татарстане родители умершей в больнице 16-летней девушки взыскали с медиков 2,2 миллиона рублей

В Татарстане родители умершей в больнице девочки-подростка смогли взыскать с медиков 2,2 миллиона рублей

В Черемшанском районном суде Татарстана завершилось рассмотрение иска родителей о взыскании компенсации за гибель дочки в больнице. Антонина и Ильдар Мухаметзановы предъявили иск к Новошешминской центральной районной больнице.

В 2018 году умерла их 16-летняя дочь Милена.

С болями в животе девочка была доставлена в ЦРБ. Ей требовалась операция. Позднее выяснилось, что оперировать подростка поручили не хирургу, а местному рентгенологу, поскольку хирург уехал на повышение квалификации.

В итоге школьница умерла прямо на операционном столе.

Добиться уголовного дела родители смогли только через 2 года, когда пробились на личный прием к главе СКР Александру Бастрыкину. Обвиняемыми стали главврач, анестзиолог Максим Конанеров. Обоих обвинили в халатности, суд дал каждому по 2 года условно.

Отдельным гражданским иском супруги потребовали от ЦРБ 9 миллионов рублей. Суд, как сообщает "Вечерняя Казань", удовлетворил требования родителей частично, постановив выплатить им 2,2 миллиона. Сообщается, что родители таким решением недовольны и намерены обжаловать его.

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