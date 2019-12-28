Главу Роскомнадзора заметили в популярном и заблокированном на территории России еще в 2018 году мессенджере "Telegram". Об этом сообщили главный редактор RT Маргарита Симоньян в "Twitter" и журналист "Эха Москвы" Александр Плющев на канале в "Telegram". На их телефоны пришло уведомление о том, что контакт, записанный в их книгах как глава Роскомнадзора Жаров, теперь есть в мессенджере.
Итоги года. pic.twitter.com/fKzKI0lJY4— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 28 декабря 2019 г.
Напомним, что блокировка "Telegram" официально началась с 16 апреля 2018 года, однако фактически мессенджер по-прежнему доступен жителям России.
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