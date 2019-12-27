В Дербышках казанцы сняли пожар на детской площадке

Накануне в Дербышках произошел пожар - загорелась детская площадка за Дворцом культуры. Происшествие попало на видео: очевидцы опубликовали кадры в соцсетях.
Известно, что возгорание началось около 18:30, пожар в итоге потушили, о пострадавших не сообщается. В комментариях горожане начали строить предположения, из-за чего огонь охватил конструкцию:
"В такой мороз только специально поджечь можно, там качелки то для детей до 5 лет были, им то зло зачем делать, за что?"
"Подожгли уж! Вот уроды"
"Явно поджог" - пишут казанцы.
Также комментаторы высказались в адрес предполагаемых поджигателей:
"Вандализм и идиотизм присущ молодым людям, жаль, что мозг у них отсутствует."
"Найти этих дебилов,и пусть, за свой счет,все восстанавливают"
Напомним, что на днях в Дербышках состоялось открытие елки, на площадке гости праздника заметили автозак.
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