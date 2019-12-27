В Дербышках казанцы сняли пожар на детской площадке

Накануне в Дербышках произошел пожар - загорелась детская площадка за Дворцом культуры. Происшествие попало на видео: очевидцы опубликовали кадры в соцсетях.

Известно, что возгорание началось около 18:30, пожар в итоге потушили, о пострадавших не сообщается. В комментариях горожане начали строить предположения, из-за чего огонь охватил конструкцию:

"В такой мороз только специально поджечь можно, там качелки то для детей до 5 лет были, им то зло зачем делать, за что?"

"Подожгли уж! Вот уроды"

"Явно поджог" - пишут казанцы.

Также комментаторы высказались в адрес предполагаемых поджигателей:

"Вандализм и идиотизм присущ молодым людям, жаль, что мозг у них отсутствует."

"Найти этих дебилов,и пусть, за свой счет,все восстанавливают"

Напомним, что на днях в Дербышках состоялось открытие елки, на площадке гости праздника заметили автозак.