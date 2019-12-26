В Казани на открытие одной из елок приехал автозак

Вчера, 25 декабря в казанском поселке Дербышки состоялось открытие новогодней елки. Фотографии с площадки появились в социальных сетях. И если украшение елки в этом году жителям понравилось, то присутствие на площадке автозака у дербышкинцев вызвало недоумение:

"Тоже потренироваться, как в той школе, хотели, что ли..."

"О ОМОН, детей кормить приехали"

"Это ОМОН детки"

"Так и должно быть!!!А то потом начнут. Вот типа если бы они были то этого не было бы. С наступающим всеех" - пишут комментаторы в социальных сетях.

Напомним, что сегодня в 16 часов в Казани откроется главная городская елка, она расположена около Чаши. В связи с мероприятиями с 15 до 23 часов будет перекрыта улица Сибгата Хакима.