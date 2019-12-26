В Казани ликвидируют незаконные елочные базары

В Казани проходят рейды по ликвидации незаконных елочных базаров. Сегодня в Приволжском районе обнаружили и прикрыли еще один: масштабная несанкционированная торговля велась около дома №66 по ул.Зорге. В ходе рейда на предпринимателей составляется административное дело за незаконную уличную торговлю, а елки до момента рассмотрения дела изымаются – сегодня, к примеру, деревья вывезли на четырех КамАЗах.

Как отметили в пресс-службе мэрии, в этом году в Казани на торги под елочные базары выставлялось 18 больших площадок, но многие предприниматели предпочли не участвовать в аукционе, а вести торговлю нелегально. Аукцион прошел дважды, но снова не собрали участников, а в итоге торговцы елками стоят "на каждом углу" - в местах большого пешеходного трафика. Летом на этих же точках бойко идет торговля фруктами и овощами.

«Мы стремимся организовать цивилизованные пункты продаж. Город не ставит перед собой цель заработать деньги на аукционах под организацию елочных базаров, плата там более чем символическая. Мы хотим, чтобы действовали понятные, прозрачные и доступные для всех правила организации торговых точек» - отметили в исполкоме Казани.

Отметим, что дополнительно к официальным точкам, для удобства казанцев торговлю хвойными деревьями организовали на семи ярмарочных площадках: на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, на ул.Батыршина, 20, на ул.Лаврентьева около дома №10, на ул.Фучика, 72, на ул.Липатова, 7, на ул.Ломжинской, 24 и на пр.Победы около дома №50а.

Напомним также, что в этом году елочные базары можно найти на картах в "2ГИС", и, судя по всему, среди них есть и незаконные.