Налог на доходы для малоимущих россиян могут отменить, для остальных - поднять

В России могут отменить налог на доходы для малоимущих граждан. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на несколько собственных источников. Российские власти обсуждают такую возможность, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что на данную тему никаких совещаний не было.

По информации издания, отмену НДФЛ рассматривают для граждан с доход менее 10 тысяч рублей.Также рассматривается введение вычета из НДФЛ в размере 1,5 прожиточного минимума для всех граждан. Ставка НДФЛ, однако, может вырасти до с 13 до 16%.

Идею с отменой НДФЛ для малоимущих поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко:

"Может быть, такой критерий будет: те, кто получает зарплату на уровне МРОТа, не должен с этой небольшой зарплаты платить налог на доходы физических лиц. Это нужно обсуждать и считать, поскольку это будут большие выпадающие доходы", - приводит слова Матвиенко издание РБК.