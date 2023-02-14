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В Казани власти намерены наказать живодера, который расстрелял собаку в ЖК "Светлая Долина"

В Казани власти намерены наказать живодера, обстрелявшего собаку в ЖК "Светлая Долина"
В Казани власти намерены наказать живодера, который расстрелял собаку в ЖК "Светлая Долина"

Фото: открытые источники

Власти Казани намерены добиться наказания для живодера, расстрелявшего собаку в ЖК "Светлая Долина", информирует пресс-слуэба мэрии столицы Татарстана.

Само происшествие случилось в конце января. Мужчина обстрелял пса из ружья, повредив ей задние лапы.
Пес выжил и сейчас проходит лечение.

"Заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин направил заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Подготовлена жалоба в прокуратуру в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по обращению жителей дома. Будем добиваться справедливого наказания живодера", - говорится в сообщении мэрии.

Ранее ProKazan сообщал, что в Татарстане мужчина убил своего брата тремя ударами ножом.

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