В Казани власти намерены наказать живодера, который расстрелял собаку в ЖК "Светлая Долина"
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Власти Казани намерены добиться наказания для живодера, расстрелявшего собаку в ЖК "Светлая Долина", информирует пресс-слуэба мэрии столицы Татарстана.
Само происшествие случилось в конце января. Мужчина обстрелял пса из ружья, повредив ей задние лапы.
Пес выжил и сейчас проходит лечение.
"Заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин направил заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Подготовлена жалоба в прокуратуру в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по обращению жителей дома. Будем добиваться справедливого наказания живодера", - говорится в сообщении мэрии.
Ранее ProKazan сообщал, что в Татарстане мужчина убил своего брата тремя ударами ножом.