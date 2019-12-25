Завтра в Казани откроется главная городская елка

26 декабря в Казани состоится открытие главной елки города. Об этом напомнили в мэрии.

Гостей мероприятия ждут праздничная программа и салют, на территории Чаши также откроется ледовый городок. Он включает в себя 5 ледовых скоростных горок, ледяные скульптуры: Дед Мороз, Снегурочка, трон, дракон, ледяные кристаллы, ледяной лабиринт, панно "Тантамарески", а также городок из снега. Для посетителей ледового городка предусмотрят комнату для обогрева в виде ледяного замка, где можно будет попить чай.

Начало праздничной программы в 16.00, а с 15:00 по улице Сибгата Хакима будет ограничено движение транспорта. Оно продлится до 23:00.