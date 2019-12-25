«Мужик сказал - мужик сделал»: Минниханов подарил мальчику из Казани полет на вертолете

Вчера президент РТ Рустам Минниханов снял с "Елки желаний" письмо 11-летнего Амирхана из Казани: мальчик с редкой болезнью попросил исполнить его мечту - полет на вертолете.

Уже сегодня в "Инстаграме" главы республики появилось фото из кабины вертолета. "Исполняем мечту Амирхана"- подписан пост.

В комментариях одни татарстанцы благодарили главу РТ за поступок, а другие в шутку спрашивали: а нельзя и их желания исполнить?

"Мужик сказал мужик сделал"

"Молоддеееец, Рустам Нургалиевич, самый лучший"

"А нельзя там мою мечту осуществить? Мечтаю с детства о крузаке 200))) купить не получится уж очень цена кусачая((("

"Исполните и нашу мечту. Не стройте МСЗ возле Осиново".



"Здравствуй Дедушка мороз,

Борода из ваты,

Подари на Новый год,

Черный DAF 105ый!"

"А можно цену не повышать на проезд?) или Хотя-бы детям проезд бесплатный сделать) исполните пожалуйста желание миллионов людей"

Напомним, что в прошлом году в рамках акции "Елка желаний" Рустам Минниханов подарил 14-летнему подростку с ДЦП специальный качели, о которых мальчик мечтал.