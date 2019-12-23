Названы самые закредитованные регионы России

Калмыкия, Тува и Курганская область стали самыми закредитованными регионами страны, следует из результатов исследования РИА Новости. Уровень закредитованности высчитывался как соотношение среднего долга по банковским кредитам и годовой зарплаты – в Калмыкии он составил 86%.

Меньше всего кредитная нагрузка у жителей Ингушетии, Крыма, Севастополя, Дагестана и Чечни, она разделили топ-5 в рейтинге. Татарстан занял 55 строчку из 85 возможных. Уровень закредитованности в республике составил 58,1%, средний долг 223,4 тысячи рублей.

По абсолютному уровню объема кредитов на одного экономически активного гражданина лидирует Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом средней задолженности 478 тысяч рублей.