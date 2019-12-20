«Салават Купере» может остаться без маршрута: один из перевозчиков Казани обязан отдать 16 автобусов

Арбитражный суд РТ обязал казанского перевозчика ООО "Агромир" вернуть 16 автобусов лизинговой компании "Камаз". Об этом сообщили в Ассоциации АТП РТ.

Как пояснил директор предприятия Владимир Капитонов, на сегодняшний день у компании нет задолженности по выплате зарплаты сотрудникам, по налоговым и другим обязательным платежам в бюджет. Однако "Агромир" не в состояние оплачивать лизинговые платежи. Общая задолженность предприятия перед АО "Лизинговая компания "Камаз" составляет порядка 14 миллионов рублей.

"Сегодня "Агромир" обслуживает самый популярный городской маршрут №62 "Магазин IKEA – Осиново". В месяц перевозит порядка 50 тысяч пассажиров. Как будут добираться жители из социального жилья "Салават Купере" - вопрос пока открытый" - прокомментировал ситуацию председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

"Агромир" обратился за помощью к перевозчикам, было составлено письмо в комитет по транспорту с просьбой оказать содействие в разрешении сложной ситуации. Руководство предприятия надеется на поддержку коллег по цеху и комитета по транспорту Казани, отмечают в объединении перевозчиков республики. На сегодняшний день это не единственная компания с долгами, при этом в Комитете РТ по тарифам до сих пор не решен вопрос с компенсацией перевозчикам за льготников или, в случае отрицательного ответа - с поднятием цен на проезд.