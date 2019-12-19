При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что серьезно пострадали два сотрудника спецслужбы, одному из них пуля попала в голову. Изначально говорилось о том, что погибли три человека, однако, эту информацию не подтвердили.

По данным СМИ, ФСБ квалифицирует стрельбу в Москве как теракт. Число нападавших меняется, сначала ФСБ сообщила о трех нападавших и о том, что перестрелка началась в здании спецслужбы и продолжилась на улице. Однако позже информацию опровергли, сообщив, что стрелок был один и проникновения в здание ФСБ не было, сообщает телеграм-канал «Подъем». Его нейтрализовали.

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Сообщается, что о стрельбе уже доложили Владимиру Путину. Во время случившегося глава государства выступал на вечере в честь Дня работника органов безопасности в Кремле.