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скриншот видео Life

Неизвестные открыли стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, есть погибшие

Bчера, 18:50 1194 12 Автор: prokazan.ru

Сегодня вечером неизвестные открыли стрельбу в здании ФСБ на Лубянке в Москве. Телеграм-канал 112 сообщает, что нападавших было трое, двое из них погибли во время перестрелки.

Третий выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании, сейчас он отстреливается. Сообщается, что стрелок ведет прицельный огонь – предположительно из автомата или «Сайги». На данный момент ближайшие улицы оцеплены, на месте работают силовики. По неподтверждённым данным, погибли три сотрудника ФСО.

«Во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость». На место вызваны дежурная группа ЦСН и СОБР», - сообщает «112».

По данным телеграм-канала «Подъем», очевидцев, которые находились в ближайших от места ЧП кафе, просят не выходить из здания. Всех сгоняют на вторые этажи и выше. Дома огородили от дороги заслоном из автобусов, на участке перекрыто движение транспорта.

Новость обновлена: Центр общественных связей ФСБ: Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. 19:11.

 

комментарии

Горожанин
1
19 декабря 2019
19:21
Наверное чиновники коррупционеры мстят ФСБ за посадки.Еще жестче надо взяться за этот мерзкий класс.
Горожанин
1
19 декабря 2019
19:38
При чем здесь новости Казани?
Горожанин
0
19 декабря 2019
20:01
Просто это резонанс .
В ответ на комментарий пользователя
При чем здесь новости Казани?
Развернуть
Горожанин
3
19 декабря 2019
20:04
каждому мусору своё
Животное
95
19 декабря 2019
20:06
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Герцог
1
19 декабря 2019
20:08
А может там Димаса с пивомана пучит? Он же наш, казанский
7
0
19 декабря 2019
20:15
Провокация, вчера нельзя это было сделать?!
Русский обыватель
3
19 декабря 2019
21:04
И какие только спектакли наши золотопогонники не организуют, лишь бы показать какие они нужные...
Русский обыватель
21
20 декабря 2019
09:16
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
1
20 декабря 2019
10:40
Фэнтэзи
Горожанин
0
20 декабря 2019
11:15
Кино блеать...
Ага
1
20 декабря 2019
13:38
Я с другом в гараж играл в это время. Он вьезжал и выезжал из меня.

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