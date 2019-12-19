Неизвестные открыли стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, есть погибшие

Сегодня вечером неизвестные открыли стрельбу в здании ФСБ на Лубянке в Москве. Телеграм-канал 112 сообщает, что нападавших было трое, двое из них погибли во время перестрелки.

Третий выбежал на Большую Лубянку и забаррикадировался в здании, сейчас он отстреливается. Сообщается, что стрелок ведет прицельный огонь – предположительно из автомата или «Сайги». На данный момент ближайшие улицы оцеплены, на месте работают силовики. По неподтверждённым данным, погибли три сотрудника ФСО.

«Во всех зданиях и объектах ФСБ объявлен план «Крепость». На место вызваны дежурная группа ЦСН и СОБР», - сообщает «112».

По данным телеграм-канала «Подъем», очевидцев, которые находились в ближайших от места ЧП кафе, просят не выходить из здания. Всех сгоняют на вторые этажи и выше. Дома огородили от дороги заслоном из автобусов, на участке перекрыто движение транспорта.

Новость обновлена: Центр общественных связей ФСБ: Подозреваемый в стрельбе на Лубянке нейтрализован. 19:11.