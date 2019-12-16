В мэрии рассказали, как будет ходить общественный транспорт Казани в Новый год

В городском руководстве рассказали, как в новогодние дни будет работать общественный транспорт. По данным мэрии, автобусы, троллейбусы и трамваи с 1 по 8 января будут ходить по графику выходного дня.

В саму новогоднюю ночь режим работы транспорта продлят до 2 часов ночи, а 1 января он выйдет на маршруты в 7 утра.

Напомним также, что в праздники в Казани будет ограничено движение автотранспорта на улице Сибгата Хакима: с 18.00 31 декабря до 4.00 1 января.