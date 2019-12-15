13 декабря телеканал "Россия-1" показал трансляцию музыкальной премии "Виктория". В одной из песен, как заметили зрители, было заглушено слово "протесты".

Композиция "Люди на эскалаторах", которую исполнили Би-2, Manizha, Леонид Агутин и группа Куртки Кобейна, содержит следующие строчки:

Если чуть светлей проспекты

И нежней протесты

Юношей в пуловерах

Смейся на таких контекстах

Мастерица весна

Делая фолловеров

Именно в этой части песни в эфире вместо слова прозвучала тишина. О таком подходе к цензуре написали россияне в социальных сетях.

В эфире России 1 из песни вырезали слово "протесты". В прямом смысле просто вставили тишину. Песню исполняли Би-2, Manizha, Леонид Агутин и группа Куртки Кобейна. Вся сила власти в России сегодня - это вырезать слова из песен, которые страшно слышать. Но музыку уже не остановить pic.twitter.com/MAY1y00ZvQ — Влад Романцов (@vlar_rus) 14 декабря 2019 г.

В ВГТРК на заявление о "вырезанном" слове ответили, что компания не производила вмешательств в видеоматериал, который получила от организаторов премии, сообщают РИА Новости. Добавим также, что сами музыканты опубликовали запись песни на YouTube-канале с подписью "Куртки Кобейна – Люди на эскалаторах (минус одно слово)".