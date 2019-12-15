Часть жителей Казани снова останется без воды. Список домов

В понедельник, 16 декабря и вторник, 17 декабря, в некоторых районах Казани ограничат водоснабжение и понизят давление воды. Как уточнили в мэрии города, это связано с работами на водопроводных сетях. Они коснутся трех районов города.

Вахитовский район: с 2.00 16 декабря до 12.00 17 декабря воды не будет по адресам: ул.Касаткина, 11а, 15, 15а, 17, 19, 20, 20а, 20б, 25, ул.Япеева, 19.

Понижение давления воды в это же время запланировано по адресам: ул.Астрономическая, четные номера домов от №2/45 по №10, нечетные номера домов от №1/43 по №9/62, ул.Кави Наджми, нечетные номера домов от №1 по №7, четные номера домов от №2 по №14, ул.Пушкина, 1, 1/55, 1/55а, 2/45, 3, 4, 5/43, 9, 11, 13/50, 15/25, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, ул.Хади Такташа, дом №1 и все четные номера домов, ул.Университетская, нечетные номера домов от №1/52 по №11/46, четные номера домов от №2/53 по №10/48. Также это коснется жителей следующих улиц: Ахтямова, Баумана, Мазита Гафури, Тази Гиззата, Девятаева, Мусы Джалиля, Зайцева, Ирек, Фатыха Карима, переулок Кирова, Коротченко, Крайняя, Кызыл Татарстан, Лево-Булачная, Марджани, Межлаука, Меховщиков, Туфана Миннуллина, Московская, Назарбаева, Каюма Насыри, Нариманова, Ново-Вахитовская, Ново- Песочная, Островского, Парижской Коммуны, Петербургская, Подаметьевская, Портовая, Право-Булачная, Профсоюзная, Салимжанова, Саид-Галеева, Сары Садыковой, Сафьян, Спартаковская, Николая Столбова, Суконная, Зайни Султана, Татарстан, Ташаяк, Габдуллы Тукая, Тихомирнова, Федосеевская, Худякова, Чернышевского, Щербаковский переулок, Эш Урам, Камиля Якуба, Япеева, Яхина.

Кировский район: с 2.00 16 декабря до 12.00 17 декабря без воды останутся дома по адресам: ул.Большая, 2, 4, 70, 26 (детсад №226), 98 (следственный изолятор), дома по переулку Проходной, ул.Серп и Молот, 26, 28, ул.Столярова, 6, 15, 15а, 39, ул.Урицкого, 31/53, ул.Клары Цеткин, 9, 11.

Понижено давление будет в домах по улицам: Ваисова, Казахская, Калинина, Касаткина.

Приволжский район: с 2.00 16 декабря до 12.00 17 декабря давление воды будет понижено в домах по улицам: 1-я Тракторная, 2-я Газовая, 2-я Гаражная, 2-я Тракторная, 3-я Тракторная , 4-я Тракторная, Авангардная, Агрономическая, Актайская, Братьев Петряевых, Ватутина, Газовая, Шарифа Камала, Красного Пожарника, Кулагина, Лебедева, Магистральная, Павлюхина, Поперечно-Авангардная, Пригородная, Производственная, Сайдашева, Техническая, Карима Тинчурина, Тракторная, Турбинная, Учительская, Фаткуллина, Шевченко, Южно-Промышленная, Юл Урам, Яшь Кыч.

МУП "Водоканал" просит жителей заранее запастись водой. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам.