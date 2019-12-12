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Фото скриншот с видеозаписи

Казанцы устроили давку из-за бесплатной газировки и сфотографировались на коленях у Санты

Cегодня, 13:14 930 5 Автор: prokazan.ru

В социальных сетях появились видеозаписи с очередью за бесплатной газировкой "Coca-Cola". Накануне на Кремлевской набережной стоял новогодний грузовик, где все желающие могли сделать фото с Сантой и получить баночку бесплатного напитка.

Не все казанцы одобрили такое рвение к напитку и огромные очереди за ним:

"Месяц коку-колу попей и диабет обеспечен.."
"Не организованно.." - отмечают комментаторы.

Также осуждение вызвала фотография Санта-Клауса со взрослым мужчиной на коленях:

"С дедом морозом-кыш бабаем всегда хотел подружиться, а не с туземцем сантой."
"Для парня позорно так себя вести" - считают пользователи соцсетей.

Расходятся по соцсетям и просто фотографии праздничных грузовиков на улицах города.

"Уже чувствуется приближение нового года"
"Еще бы немного снега..."
"В рекламе чет красивее праздник приходит" - комментируют казанцы.

Напомним, что в эти выходные, 14 и 15 декабря, новогодний караван будет находиться в ТЦ "МЕГА" с 12 дня до 9 часов вечера.

комментарии

Горожанин
1
12 декабря 2019
13:28
Мерзко , противно ! Народ: быдло , чмо !
Горожанин
0
12 декабря 2019
13:32
это всё прямо указывает на менталитет и уровень развития большинства, всё ограничивается халявной банкой газировки...так что не надо удивляттся, почему едро разворовало всю страну, побеждая снова на выборах. очень просто управлять таким стадом
Горожанин
0
12 декабря 2019
13:40
Приду в 6 утра к Меге, буду караулить халявную Колу. Надо только пузырь купить для сугреву...
Горожанин
1
12 декабря 2019
13:51
Стадный инстинкт быдла
Ага
1
12 декабря 2019
14:19
Мы с Димасом каждый день друг другу такую давку устраиваем. Тоже всё бесплатно, без бюджетных денюшек.

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