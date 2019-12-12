Казанцы устроили давку из-за бесплатной газировки и сфотографировались на коленях у Санты

В социальных сетях появились видеозаписи с очередью за бесплатной газировкой "Coca-Cola". Накануне на Кремлевской набережной стоял новогодний грузовик, где все желающие могли сделать фото с Сантой и получить баночку бесплатного напитка.

Не все казанцы одобрили такое рвение к напитку и огромные очереди за ним:

"Месяц коку-колу попей и диабет обеспечен.."

"Не организованно.." - отмечают комментаторы.

Также осуждение вызвала фотография Санта-Клауса со взрослым мужчиной на коленях:

"С дедом морозом-кыш бабаем всегда хотел подружиться, а не с туземцем сантой."

"Для парня позорно так себя вести" - считают пользователи соцсетей.

Расходятся по соцсетям и просто фотографии праздничных грузовиков на улицах города.

"Уже чувствуется приближение нового года"

"Еще бы немного снега..."

"В рекламе чет красивее праздник приходит" - комментируют казанцы.

Напомним, что в эти выходные, 14 и 15 декабря, новогодний караван будет находиться в ТЦ "МЕГА" с 12 дня до 9 часов вечера.