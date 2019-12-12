Вопрос в цене: почти четверть казанцев готовы переехать в другой город ради работы

24% жителей Казани готовы переехать в другой город ради интересной работы, сообщает пресс-служба сервиса «Работа.ру» по результатам анализа 115 тысяч резюме казанцев. В среднем 28% жителей городов-миллионников готовы переехать ради работы. Чаще других готовность к переезду высказывают уфимцы, реже всего – жители Новосибирска.

В компании также назвали самые привлекательные вакансии с переездом. Так в Казани ищут врачей разных специализаций для работы в Германии. Знание немецкого языка для кандидатов обязательно. Зарплату обещают до 250 тысяч рублей.

В Ханты-Мансийском автономном округе открыта вакансия геофизика с зарплатой 110 тысяч рублей. В Москве и Петербурге ждут мастеров по установке дверей с зарплатой до 160 тысяч рублей в месяц.

Много вакансий на вахтовый метод, так казанцы могут устроиться фасовщиками на кондитерские фабрики в Санкт-Петербурге на 30, 45 или 90 смен, зарплата за командировку – до 102 тысяч.