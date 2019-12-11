В Татарстане из-за упавшего столба погиб электромонтер

Вечером 10 декабря в поле около села Слобода Екатериновская Новошешминского района было обнаружено тело 34-летнего мужчины с повреждениями грудной клетки и ноги.

По предварительным данным, погибший мужчина работал электромонтером в компании "Чистопольские электросети". Во время демонтажа ЛЭП на него упал опорный столб, от полученных переломов гражданин скончался на месте.

По данному факту в Чистопольском межрайоном следственном отделе СКР по РТ проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме РТ.