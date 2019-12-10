«Это контрпропаганда»: протестующие под Казанью прокомментировали слухи о разгоне лагеря

Жители РТ, протестующие против строительства мусоросжигательного завода под Казанью, прокомментировали слухи о разгоне их лагеря. Напомним, что палаточный лагерь недалеко от поселка Осиново стоит уже 9 день, в нем круглосуточно находятся люди. Однако в социальных сетях распространяется информация о том, что в лагерь готов нагрянуть ОМОН.

Как рассказала корреспонденту ProKazan.ru активистка Вера Керпель, к ним приезжали только полицейские и представители Центра по противодействию экстремизму, протестующих никто не разгонял и лагерь продолжает стоять. Его обитатели уже даже готовятся к Новому году, сообщают они в группе "В контакте".

Слухи о разгоне активистка считает попыткой запугать людей, чтоб они не приезжали в лагерь, дискредитировать лидеров движения, а также дезинформировать граждан. "Все делается грамотно, но это неправда" - отметила Керпель.

В списке требований протестующих есть и встреча с главой республики Рустамом Миннихановым. Сегодня Президент РТ прилетел в Осиново на открытие нового учебного корпуса лицея имени В.В. Карпова, однако лагерь протестующих он не посетил. Как прокомментировала Вера Керпель, ранее Минниханову задавали вопрос о посещении лагеря, на что был получен ответ: нет официальной просьбы. По словам активистки, ее оформили и направили в ведомство еще 6 декабря. С самого начала организации лагеря к протестующим не приезжали представители власти ни Осиново, ни Зеленодольского района, ни Казани - отметила Керпель.