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saratov24.tv

За взятку сотруднику ДПС житель Казани заплатит штраф в 50 раз больше

Cегодня, 13:33 14 0 Автор: prokazan.ru

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Казани, признанному виновным в даче взятки автоинспектору.

Установлено, что 22 августа мужчину за рулем грузовика остановили на трассе Казань – Ульяновск за непристегнутый ремень. Водитель, чтобы избегать штрафа, предложил сотруднику ДПС взятку в размере 500 рублей. Однако автоинспектор пресек преступные действия злоумышленника, говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

 

комментарии

Ррр
0
10 декабря 2019
13:57
А это просто анекдот...

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