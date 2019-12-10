За взятку сотруднику ДПС житель Казани заплатит штраф в 50 раз больше

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Казани, признанному виновным в даче взятки автоинспектору.

Установлено, что 22 августа мужчину за рулем грузовика остановили на трассе Казань – Ульяновск за непристегнутый ремень. Водитель, чтобы избегать штрафа, предложил сотруднику ДПС взятку в размере 500 рублей. Однако автоинспектор пресек преступные действия злоумышленника, говорится в сообщении прокуратуры Татарстана.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Теперь он должен будет заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.