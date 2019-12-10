За сутки в Казани произошло более 200 ДТП, пострадали 6 человек

В понедельник, 9 декабря, на дорогах Казани зарегистрировано 201 ДТП. В 6 авариях пострадали люди: 2 пешехода, в том числе ребенок, и 4 водителя.

Как сообщили в ГИБДД РТ, на улице Гагарина напротив дома №22 водитель автомобиля Лада Калина при движении задним ходом не заметил 38-летнюю женщину и сбил ее. Пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода, женщина получил сотрясение головного мозга. Еще один пешеход попал под колеса напротив дома №29А по улице Техническая. 13-летнего школьника не пропустили на пешеходном переходе, ребенок получил ушиб головы и ноги.

Серьезные травмы головы получил казанец в результате столкновения с трактором. Как пояснили в ГИБДД, 26-летний водитель автомобиля Лада Калина был нетрезв, напротив дома №11 по улице Аделя Кутуя при повороте он не уступил дорогу трактору. В результате ДТП мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану лобной области.

Добавим, что всего за минувшие сутки в Казани задержали 13 водителей, севших за руль с признаками алкогольного опьянения.