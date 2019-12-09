Казанцы назвали лучший район города

Портал Domofond.ru провел опрос и составил рейтинг районов Казани. Среди критериев оценки - экология и чистота, доступность магазинов и транспорта, условия для детей и занятий спортом и другие. Всего в опросе приняли участие около 1,5 тысяч человек.

Согласно мнению горожан, первое место занял Приволжский район. Здесь жители позитивно оценили экологию и стоимость жизни, ЖКХ, соседей и наличие магазинов. Второе место в рейтинге занял Ново-Савиновский район, третье - Советский, четвертое - Московский. Историческая часть города - Вахитовский район - оказался только на 5 месте. Замыкают рейтинг Кировский и Авиастроительный районы. Последний набрал наихудшие оценки по всем возможным параметрам.