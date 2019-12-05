В мэрии Казани назвали основные новогодние площадки этого года

В Казани основные новогодние мероприятия будут проходить на 5 площадках. Перечень мест празднования опубликован в Сборнике документов мэрии.

Известно, что главными площадками станут территория около "Чаши", парк "Калейдоскоп", сквер в жилом массиве Дербышки, а также парки "Крылья Советов" и "Сосновая роща".

Напомним, что накануне Нового года и в течение всех каникул будет ограничено движение автотранспорта в районе Центра семьи "Казан": в обе стороны улицы Сибгата Хакима, на участке от пересечения с Декабристов до пересечения с Абсалямова, а также в обе стороны улицы Бондаренко, на участке от жилого дома №3 по Сибгата Хакима до примыкания к .Сибгата Хакима.