Из Казани запустят новый авиарейс в Екатеринбург и Новокузнецк

С 4 января открывается новый авиарейс по маршруту Казань – Екатеринбург – Новокузнецк, его будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро». Самолеты будут курсировать два раза в неделю – по средам и субботам. Рейс будет выполнять на канадских авиалайнерах «Бомбардье CRJ-200», рассчитанных на 50 пассажиров.

Из Казани самолет будет отправляться в 10-30, посадка в Екатеринбурге запланирована на 14-00, в 15-00 рейс отправится в Новокузнецк, куда прибудет в 19-30. (в каждом городе указано местное время)

Стоимость билетов из Казани в Екатеринбург начинается от 2,6 тысячи рублей, из Екатеринбурга в Новокузнецк – от 5,7 тысяч. За ту же цену можно будет купить билет Казань-Новокузнецк.