В Казани выявили еще один случай кори, а жители не спешат вакцинироваться

4 декабря в Казани выявили еще один случай подозрения на корь. Как сообщается, на этот раз под карантин попал медицинский сотрудник сосудистого центра.

Накануне на пресс-конференции, посвященной профилактике гриппа, кори и других вирусных инфекций в РТ, заместитель главного государственного санитарного врача РТ Любовь Авдонина заверила, что ситуация с вирусными заболеваниями в республике на неэпидемическом уровне. В конце декабря - начале января Казань ожидает подъем уровня заболеваемости гриппом.

Скриншот онлайн-конференции

Авдонина сообщила, что наряду с гриппом актуальным заболеванием остается корь.

Если для гриппа существует понятие "сезонности", то для кори это понятие не характерно. Отсутствие у людей прививок приводит к росту заболеваемости. Заместитель главного государственного санитарного врача РТ привела статистические данные по заболеваемости корью:

За 2019 год в мире зарегистрировано около 440 000 случаев заболеваний корью:

В Европе - более 98 000;

В Украине - 58 200;

В России - 4000.

В Республике Татарстан официально зарегистрировано 7 случаев кори: 1 в Челнах и 6 Казани.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов высказался о важности вакцинации:

"Вакцинация продолжает оставаться одним из самых эффективных мер профилактики гриппа, кори, эпидпаротита и других воздушно-капельных инфекций. Вакцинация проводится при обращении граждан без предварительной записи".

Лопушов констатировал, что на сегодняшний день лекарства от кори нет.

Прививаться от нее необходимо, потому что она страшна своими осложнениями, которые могут проявиться спустя некоторое время после болезни. Самое опасное осложнение - подострый склерозирующий панэнцефалит, приводящий к инвалидности или летальному исходу.

Подострый склерозирующий панэнцефалит - прогрессирующее и обычно смертельное заболевание головного мозга, которое появляется через несколько месяцев или лет после перенесенной кори. Вызывает мышечные конвульсии и судорожные припадки.

"Сейчас наблюдается рост заболеваемости корью в Таиланде и в Турции. Жители должны быть осторожны при выезде из этих стран. Риск заразиться корью реально существует в местах массового скопления людей, на новогодних мероприятиях. Для подтверждения случаев кори нужно, как минимум, 5 дней, поэтому даже если корь под вопросом, начинаем вакцинировать немедленно, в течение 72 часов. В связи с тем, что корь высоколетучая, контактов у одного человека бывает очень много. Это может быть не только 1 подъезд, а целый дом, работа. Не стоит откладывать вакцинацию", - предупредила Авдонина.

Тем, кто не помнит, есть ли у них прививка от кори, специалисты посоветовали сдать анализ на выявление иммунитета против кори. Если иммунитета нет, то люди должны немедленно пройти вакцинацию, сообщил сотрудник Министерства Здравоохранения. Однако не все казанцы согласны прививаться.

Что говорят о прививках казанцы?

ProKazan.ru провел опрос среди жителей Казани и узнал, что более половины опрошенных не делают прививки себе и своим детям.

Казанец, профессиональная деятельность которого связана с медициной, негативно высказался о рисках вакцинации и сослался на статью со списком осложнений после прививок, составленным Минздравом.

"Своему ребенку прививки мы не делали и пока не планируем. Слишком много побочек. Разумеется, нельзя отрицать, что прививки играют свою роль в борьбе с инфекциями, но пока слишком много вопросов к производителям. Соотношение пользы и риска весьма непростое", - сказал медработник.

Другой житель Казани высказал противоположное мнение:

"У меня теща — врач. Конечно, делаем прививки. Надо делать все в срок и следить за состоянием здоровья. Перед прививками надо сдавать анализы, чтобы не было осложнений. Нам ведь делали прививки. С чего бы своим детям не делать их?"

Жительница Казани, пожелавшая остаться анонимной, заявила:

"Я против прививок, потому что прививки - это бизнес, в котором крутятся огромные деньги. Людям нужно внушить, что без прививок они умрут. Нас пугают разными ужасами. Малышева будет говорить с экрана, что надо всем делать прививки, потому что ей за это платят. Сами врачи - иммунологи своим детям прививки не делают, потому что они прекрасно знают состав прививок. Детям депутатов их почему-то тоже не делают. Травят только обычное население. В составе есть канцерогенные составляющие, ртуть. Чтобы прививка защищала от болезни, в прививки добавляют генетический материал больного человека. Новорожденным детям делают прививки, а потом удивляются, что дети все время болеют. Просто не дают иммунитету сформироваться. Ребенок только появился на свет, а его иммунитет уже убивают прививками. Я знаю людей, которые своим детям не сделали ни одной прививки, и эти дети абсолютно здоровы".

А что вы думаете по поводу прививок?



