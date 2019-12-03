В аэропорт Казани в декабре запустят дополнительные поезда

4, 5 и 6 декабря из столицы РТ в аэропорт будут ходить дополнительные поезда. Как уточнили в мэрии города, это связано с проведением регионального чемпионата "Молодые профессионалы".

Поезда будут ходить без промежуточных остановок по следующему расписанию:

4, 5 декабря поезд №6722 сообщением Казань – Аэропорт, отправление со станции Казань в 13.44, прибытие на станцию Аэропорт в 14.12;

4, 5 декабря поезд №6723 сообщением Аэропорт – Казань, отправление со станции Аэропорт в 16.22, прибытие на станцию Казань в 16.43;

4, 5, 6 декабря поезд №6720 сообщением Казань – Аэропорт, отправление со станции Казань в 10.50, прибытие на станцию Аэропорт в 11.10;

4, 5, 6 декабря поезд №6721 сообщением Аэропорт – Казань. Отправление со станции Аэропорт в 12.35, прибытие на станцию Казань в 13.01.