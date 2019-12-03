В Национальном музее Татарстана теперь можно увидеть увидеть всю информацию об экспонатах на экране своего смартфона.

"В рамках проекта "Цифровая культура" был организован конкурс на разработку музейных мультимедиа-гидов на платформе "Артефакт". По результатам конкурсного отбора в нацпроект вошли 3 музея республики, и первым стал Национальный музей Республики Татарстан" - сообщают в пресс-службе учреждения.

.Для того, чтобы воспользоваться функцией "дополненной реальности", нужно установить на смартфон приложение "Artefact", навести камеру на экспонат, и мультимедиа-гид расскажет о нем.

Также фотографии с информацией об экспонатах появились на сайте проекта, отметили в музее.