«Опытный боец»: стало известно, куда ушел бывший вратарь «Ак Барса»

Бывший вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов заключил контракт с хоккейным клубом «Авангард». Президент омского клуба Максим Сушинский верит, что казанский игрок сможет усилить команду, после того как из-за травмы выбыл Александр Судницин.

«Нам необходим надежный сменщик для Игоря Бобкова. На рынке сейчас не так много вариантов, а Эмиль Гарипов выигрывал плей-офф Кубка Гагарина, это опытный боец, знающий, что такое матчи на выбывание», - отметил Сушинский.

Президент «Аванграда» также подчеркнул, что сейчас Гарипов полностью готов и очень мотивирован. В омском клубе Гарипов будет выступать под номером 43.

Напомним, о расторжении контракта вратаря с «Ак Барсом» стало известно в минувшие выходные. В клубе заявили, что с игроком расстаются без взаимный претензий и поблагодарили Гарипова.