Машина вдребезги: на трассе М-7 в РТ иномарка врезалась в фуру. Погиб человек

Сегодня утром на трассе под Казанью произошло смертельное ДТП.

Как рассказали в МВД РТ, около 6 утра на 36 километре автодороги Сорочьи горы - Шали водитель автомобиля "Фольксваген", двигаясь со стороны села Сорочьи горы в направлении села Шали, не выбрал безопасную скорость, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и выехал встречную полосу. Там он столкнулся с грузовым автомобилем "Скания".

В результате ДТП водитель автомобиля - мужчина 1986 года рождения - от полученных травм скончался на месте происшествия. В полиции уточнили: гражданин управлял автомобилем в утомленном состоянии.