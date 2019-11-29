«Ох как рискуете»: житель города прокатился по Казанке на квадроцикле

В социальных сетях жители города опубликовали очередную видеозапись катаний на льду Казанки. На этот раз ее героем стал парень на квадроцикле.

Молодой человек катался на льду около "Чаши" в окружении прогуливающихся рядом горожан.

"Надеюсь на машинах не полезут на лед"

"Ох, как рискуете .... одна секунда и все" - комментируют пользователи сетей видеозапись.

Напомним, что территория Казанки около "Чаши" стала любимым местом для катаний и фотографий у горожан, несмотря на все предупреждения МЧС об опасности осеннего льда. Только вчера специалисты ведомства официально заявили: лед на данном участке достиг 12-сантиметровой толщины, теперь на него выходить можно.