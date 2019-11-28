В Казани с начала года рекламой заклеили более 7 тысяч дорожных знаков

В Автоматизированной системе управления дорожным движением подвели итоги 10 месяцев текущего года. Как пояснили в ведомстве, за это время от несанкционированной рекламы было очищено 7194 дорожных знаков.

"Сложность борьбы с расклейкой рекламы, в том числе на элементах дорожной инфраструктуры, состоит в том, что таких расклейщиков нужно «поймать за руку», чтобы оштрафовать по статьям КоАП РТ. Эту работу ведут Управление административно-технической инспекции и оперативные пункты охраны правопорядка при районных администрациях. Расклейщика штрафуют на 1000 рублей", - рассказали специалисты.

Казанцев просят обращать внимание на случаи незаконной расклейки рекламы и сообщать правоохранительным органам или Управлению административно-технической инспекции по телефону: 223-09-91 в случае, если они стали свидетелями противоправного действия.