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Фото ProKazan.ru

«Путь пожалует»: подопечный казанского приюта пригласил Путина на Новый год

Cегодня, 15:18 99 3 Автор: prokazan.ru
Истории обитателей центра для малоимущих и бездомных

По разным оценкам, в России проживает от 800 тысяч до 3,5 миллионов бездомных людей. Для лиц без определенного места жительства государством организованы Центры социальной адаптации. Также в крупных городах России бездомными занимаются различные благотворительные организации.

Корреспондент ProKazan.ru побывал в одном из казанских центров помощи малоимущим и бездомным гражданам, увидел, как проходит обычный день в приюте, пообщался с администратором центра и с несколькими подопечными приюта.

Круглосуточный пункт помощи нуждающимся "Приют" был открыт в Казани 30 июля 2018 года. Основателем центра является Азат Гайнутдинов. Ранее он занимался помощью экс-заключенным, а в прошлом году организовал пункт помощи малоимущим гражданам и бездомным.

Пункт располагается рядом с Колхозным рынком, на улице Бурхана Шахиди — 26. Здесь нуждающиеся могут позвонить близким, вымыться в бане, переночевать, получить помощь в восстановлении документов, первую медицинскую помощь и бесплатную юридическую консультацию.

Начинался приют с трех бытовок, организаторы планировали кормить бездомных горячей едой. Но оказалось, что для нуждающихся такой помощи недостаточно. Открыли баню и ночлег. Сейчас на территории уже 10 вагончиков.

Гульшат, администратор центра, предложила корреспонденту ProKazan.ru экскурсию по центру:

"Вот так начинается у них утро. Уже ждут, когда привезут обед. Живет здесь 14 человек. Им некуда идти. Мы делаем ролики, ищем родственников и всячески стараемся помочь. Все мужчины у нас хорошие, непьющие. Все ищут здесь не ночлег, а, в первую очередь, общение, поддержку. Они не знают, кому излить свою душу. Я сюда приезжаю в 9 часов, они все сразу выходят, собираются вокруг меня. Я, как курочка, а они — мои цыплятки. У каждого надо спросить, как дела, как здоровье, как спалось".

"На этот Новый год мы приглашаем Владимира Владимировича Путина, президента нашей страны, встретить Новый год в нашем реабилитационном центре. Пусть пожалует!"

Около бани корреспондент встретил одного из подопечных центра. Евгений похвалил работу государства в отношении лиц без определенного места жительства и пригласил президента Российской Федерации встретить Новый год в "Приюте":

"Вот жизнь так сложилась, что пришлось обратиться в органы наши, соцзащиту. Наша республика очень большое внимание уделяет бездомным. Здесь мы можем перезимовать. Гульшат, Руслан и другие, я еще не все имена знаю, очень большую заботу о нас проявляют. Президент нашей страны, Путин Владимир Владимирович, некоторые Новые годы встречал в разных местах, то на северном Кавказе, то еще у кого-то в семье. Вот на этот Новый год мы приглашаем Владимира Владимировича Путина, президента нашей страны, встретить Новый год в нашем реабилитационном центре. Пусть пожалует".

К слову, прошлый Новый год обитатели "Приюта" отметили очень весело, дружно. На улице возле красавицы-елки были организованы танцы и конкурсы. На праздник заглянули Дед Мороз, Баба-Яга, Кощей Бессмертный и другие сказочные персонажи.

К нашей беседе присоединился еще один подопечный — Фурхад. Мужчина коротко рассказал о том, как попал в приют и объяснил, отчего у него болезненный вид:

"Мне 54 года. Несколько дней назад меня сбила машина, не остановилась, уехала. Я попал в больницу. Еще недавно был инсульт. В центре живу второй год. Попал сюда по доброте этой женщины (Гульшат). Она пожалела меня. Надеюсь, что встану на ноги после всего. В аварию попал, потому что хожу, толком ничего не вижу".

Гульшат пригласила корреспондента ProKazan.ru посмотреть, как организованы условия жизни подопечных в одном из вагончиков. В помещении чисто, уютно, на полу коврики, а на одной из кроватей «сидит» плюшевая игрушка. На ближайшей ко входу кровати спал мужчина-инвалид. Администратор приюта сказала, что его доставили совсем недавно:

"Он Чернобыльский, сам Сабинский, злоупотребляет алкоголем. Но у нас тихий-спокойный. У него нет ног. До этого он жил в обогреваемой остановке на Восстания".

Подопечная Марина - до и после

В приюте живут не только мужчины, но и женщины. Полгода назад в центр обратилась Марина. В приют женщина пришла ужасном состоянии, с кровоточащей раной на голове. Но ее не прогнали, а отмыли, оказали первую помощь и накормили. Сейчас Марина работает, с алкоголем завязала. После рабочего дня женщина возвращается домой, в "Приют". 

Гульшат добавляет:

"Здесь они обрели семью. Человек идет туда, где ему открыли свое сердце".

Многие подопечные приюта — инвалиды, не могут работать. Григорий, гражданин Узбекистана, лежит со сломанным тазобедренным суставом. Он хочет уехать на родину. Гульшат надеется, что в приюте и ему смогут собрать на билет до дома. Одного из подопечных центр уже отправлял на родину, купив ему билет на самолет за 14 тысяч рублей.

У вагончика-кухни обедал молодой человек. Оказалось, что ему всего 29 лет. У Гоши есть родственники в Москве, но им он не нужен из-за его пристрастия к спиртному. Молодой человек периодически приходит в центр поесть, иногда здесь остается на ночлег.

В приют за помощью обращаются не только бездомные, но и люди, имеющие собственное жилье, но малоимущие.

За горячим обедом, продуктами и одеждой приходят пенсионеры, многодетные семьи. Недавно на раздачу картошки заглядывал отец семерых детей.

Еще в приюте помогают путешественникам, которые оказались в Казани проездом. Летом в центре три дня прожила женщина, пропустившая свой поезд. В "Приюте" она не только ела и ночевала, но даже подобрала себе одежду.

Администратор отметила главную проблему приюта — огромные счета за электричество:

"Вагончики — это, конечно, хорошо. Вторая зима тут уже. Летом люди гуляют, а зимой все сидят здесь, греются. Печки отключать нельзя".

Свою лепту в благотворительность может внести любой желающий. Центр принимает одежду, обувь, продукты, любые денежные пожертвования.

Пункт помощи малоимущим "Приют" находится по адресу: Казань, улица Бурхана Шахиди, 26 (напротив ТЦ "Модная семья")
Телефоны: 216-44-01 и 212-15-81

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комментарии

Горожанин
0
29 ноября 2019
15:32
Ну , не знаю . Думаю , не приедет уж точно.
Нечто
0
29 ноября 2019
15:33
Молодцы портал, можете же не копировать материалы, а делать свое!
Горожанин
0
29 ноября 2019
15:55
- Тут и знать нечего. Чтобы он приехал. В бомжатник? А вдруг заставят остаться?
В ответ на комментарий пользователя
Ну , не знаю . Думаю , не приедет уж точно.
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Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%