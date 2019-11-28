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За все ответит: сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Cегодня, 08:41 502 3 Автор: prokazan.ru

Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова прокомментировал инцидент на борту самолета, выполнявшего рейс Казань – Москва. Напомним, музыкант застрял в унитазе, выбраться из туалета ему помогли члены экипажа и пассажиры.

Сафронов заявил, что автор видео ответит по всей строгости закона.

«Это показывает уровень людей, которые, когда кто-то умирает, погибает вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд и он ответит по всей строгости закона», - цитирует Сафронова телеграм-канал «Подъем».

Сообщалось, что музыкант мог застрять из-за своего лишнего веса, на сегодняшний день он составляет более 200 килограммов.

 

комментарии

горожанин
1
28 ноября 2019
09:20
[***] подотри сначала бегемот вонючий
Горожанин
0
28 ноября 2019
09:31
Лишний вес в подобном проявлении-явный признак нарушения работы организма. Человек болен. Не стоит оскор[***] кого либо из -за особенностей внешности либо здоровья, цвета кожи, вероисповедания. Подобные оскорбления -признак отсутствия воспитания и культуры.
В ответ на комментарий пользователя
[***] подотри сначала бегемот вонючий
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Горожанин
0
28 ноября 2019
09:38
ржака! "я не умру в туалете!" не в этот раз, милашка, не в этот раз...

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