За все ответит: сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова прокомментировал инцидент на борту самолета, выполнявшего рейс Казань – Москва. Напомним, музыкант застрял в унитазе, выбраться из туалета ему помогли члены экипажа и пассажиры.

Сафронов заявил, что автор видео ответит по всей строгости закона.

«Это показывает уровень людей, которые, когда кто-то умирает, погибает вместо того, чтобы спешить на помощь, принимаются снимать, выкладывать, зарабатывать на этом. Это дух времени. Но я найду его и подам на него в суд и он ответит по всей строгости закона», - цитирует Сафронова телеграм-канал «Подъем».

Сообщалось, что музыкант мог застрять из-за своего лишнего веса, на сегодняшний день он составляет более 200 килограммов.