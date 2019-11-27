Жительница Казани едва не лишилась ноги. Спасли врачи РКБ

Врачи отделения гнойной хирургии РКБ сохранили стопу жительнице Казани. Историю опубликовали в Инстаграме больницы.

Девушка находилась на лечении в отделении гнойной хирургии с явлениями некроза культи левой стопы на фоне системной красной волчанки.

"В республиканскую клинику она была переведена из другой больницы, в связи с гангреной стопы и безуспешностью лечения. Специалистами РКБ – заведующим отделением Митрониным Михаилом Ивановичем, заведующим ревматологическим отделением Абдракиповым Ривкатом Заудатовичем, заведующей гравитационным кабинетом крови, врачом центра гравитационной хирургии Тереховой Светланой Николаевной было подобрано правильное лечение, а хирургические операции позволили сохранить стопу" - сообщают в медучреждении.

После выписки из РКБ прошло уже полгода, раны на стопе у девушки зажили, она смогла вернуться к обычной жизни.