В аварии в Доминикане пострадала пара из Казани

Казанские молодожены Роман и Снежанна Ашмарины попали в ДТП в Доминикане. Их имена есть в списке, который опубликовал телеграм-канал Mash. На страницах обоих молодых людей размещены фотографии с отдыха.

О столкновении автобуса и грузовика в своем аккаунте "Фейсбук" сообщало Российское Посольство в Венесуэле:

"26 ноября в Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом с 39 российскими туристами, следовавшими в аэропорт Ла-Романа для вылета в Москву. В результате аварии имеются граждане с травмами различной степени тяжести. Погибших, к счастью, нет."

Как стало известно, пара из Казани получила травмы, они находятся в госпитале. Также СМИ сообщают, что одной из пострадавших в этой аварии россиянок ампутировали обе руки.