Агентство Zoom Market составило рейтинг городов, жители которых чаще всего держат дома кошек. По данным исследований, Казань заняла только 13 место.

Самым "кошачьим" городом страны стала Астрахань, за ней идут Москва и Самара. Замыкают рейтинг Нальчик, Челябинск и Махачкала.

Добавим, что исследования проводились методом личных интервью, в опросе приняли участие 2640 респондентов, которые держат домашних животных. При этом из питомцев россияне все же предпочитают кошек - 66%, собак держат менее трети опрошенных, и только 5% заводят других домашних животных.