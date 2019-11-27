ГИБДД РТ показала «сильное» видео с искореженными авто и страшными авариями

Госавтоинспекция республики подготовила ролик ко Дню памяти жертв ДТП. На кадрах – моменты страшных аварий, «кладбище» разбитых машин, трогательное обращение детей, рекомендации автогонщика и пугающая статистика по числу погибших в ДТП в Татарстане.

«Я как профессиональный автогонщик, хочу сказать, дорога – будь это гоночный трек, кроссовая трасса, автомагистраль, пригородное шоссе или городская улица – не прощает ошибок. Не прощает неоправданных рисков, не прощает переоценку своих возможностей даже профессионалам, чувствующим технику и дорогу каждой клеткой своего тела», - отметил в видео чемпион Европы по ролли-кроссу Айдар Нуриев.

Далее звучит очень трогательное обращение от детей. «Помните, что все вы являетесь участниками дорожного движения, водителями за рулем, пешеходами на дороге, пассажирами в транспорте. И рядом с вами всегда находимся мы, дети. Мы нуждаемся в вашем внимании и помощи. Особенно на дороге. Тогда дайте нам стать мамами, папами, учителями, врачами, инженерами…взрослыми.»

На дорогах республики в прошлом году произошло более 4,5 тысяч ДТП, в них погибли 379 человек, 18 из них – дети.

«Словами передать масштабы трагедии невозможно. Это количество можно сравнить с опустевшей за год небольшой деревней или с подъездом многоэтажного дома».