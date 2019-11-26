Казанцы высказались по поводу установки колеса обозрения в парке Урицкого

Жители Казани высказались против установки колеса обозрения в парке Урицкого. Всего в голосовании на портале мэрии города приняло участие немногим более 1,5 тысяч человек, голоса поделились почти поровну с небольшим перевесом в сторону отказа от установки аттракциона.

Однако ранее с жителями района проходила встреча, на которой представители Дирекции парков и скверов обсуждали с горожанами этот вопрос. Здесь казанцы также выступили против аттракциона в парке. Среди аргументов прозвучало, что колесо не будет гармонично смотреться в ландшафте, а рассматривать с него в окрестностях парка и вовсе нечего.

Напомним, что 36-метровое колесо обозрения в парке имени Урицкого предложил установить частный инвестор - ООО "Панорама".