Наверх
добавь новость и заработай 500 Р

Новости Казани и РТ

15:00, сегодня
Казанцы высказались по поводу установки колеса обозрения в парке Урицкого
14:36, сегодня
Продажа бутылки пива обошлась бизнесмену из Татарстана в 100 тысяч
14:19, сегодня
Маньяк - педофил из Зеленодольска, ответит за убийства еще двух детей
13:38, сегодня
Сэкономил время: в Казани водитель «Мазды» застрял на переезде
13:34, сегодня
Новый скандал в Челнах: учительница собрала волосы мальчику женской резинкой
12:58, сегодня
Между улицами Мередианная и Мусина изменили схему движения
11:18, сегодня
Казанец, находившийся в федеральном розыске, попался на краже в магазине
10:55, сегодня
Современный диализный центр откроется в Зеленодольске
10:47, сегодня
Еженедельно мошенники воруют с банковских карт казанцев по 2,5 миллиона рублей
10:22, сегодня
Боец казанского ОМОН стал абсолютным чемпионом снайперской дуэли
10:16, сегодня
Кому легче найти работу в Зеленодольске этой осенью
10:07, сегодня
Розничным клиентам банка «Открытие» предложат заработать на мировых брендах
10:05, сегодня
Что делать жителям Зеленодольска, если в квартире холодно
09:26, сегодня
В Челнах тело пенсионерки пролежало в квартире трое суток
08:54, сегодня
Картину казанского художника продали на Christie’s за 3 миллиона долларов
08:51, сегодня
Минтранс отреагировал на заявление «Автодора» о продлении трассы Москва - Казань
08:47, сегодня
В Челнах сбили 7-летнего мальчика, выходящего из машины
08:01, сегодня
«Зато точно выключила»: казанцев шокировала девушка, выгуливающая утюг
07:35, сегодня
Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Татарстане
07:08, сегодня
«Назвали, как хотела наша мама». В РТ женщина умерла при родах дочек-близняшек
06:45, сегодня
«Все они знают, милые татары». Паша Воля поблагодарил казанцев за теплый прием
06:31, сегодня
А ей точно не холодно? В сети обсуждают новые откровенные фото блогера из Казани
21:07, 25.11.2019
Жители Казани помогли спасти раненного лебедя на озере Кабан
19:46, 25.11.2019
«Дзюбамания»: в Казани после матча «Рубин» - «Зенит» школьники устроили истерику
18:31, 25.11.2019
ВТБ и «Мир» предлагают клиентам до 10% на остаток по счёту
18:19, 25.11.2019
Неуважительный жест: в РТ на чемпионате по борьбе корэш чуть не началась драка
17:30, 25.11.2019
В Казани строится «Снежная деревня»: фоторепортаж с главной новогодней площадки
17:00, 25.11.2019
15 товаров с AliExpress, которые нужны казанцам зимой
16:51, 25.11.2019
Казанец задолжал сыну миллион и спрятался от приставов под кроватью
16:33, 25.11.2019
Тупик города: Жители Зеленодольска годами добиваются ремонта дороги
15:27, 25.11.2019
Казанца осудили за покушение на двойное убийство. Он пытался обжаловать приговор
15:26, 25.11.2019
МФЦ РТ расширил для Зеленодольцев перечень платных услуг
15:17, 25.11.2019
На дублере проспекта Победы в Казани изменится схема движения
15:00, 25.11.2019
Билайн и «Лиза Алерт» разработали приложение для поиска пожилых людей в городе
14:54, 25.11.2019
Зеленодольцев предупреждают не покупать продукты приготовленные дома!
14:21, 25.11.2019
Угрожал создать проблемы: экс-глава Росимущества РТ осужден за взяточничество
14:10, 25.11.2019
ТНТ предложил казанцам крутить педали за подарки
13:52, 25.11.2019
На трассе Набережные Челны-Заинск произошла смертельная авария
13:28, 25.11.2019
Выбран новый префект Старо-Татарской слободы Казани
13:04, 25.11.2019
В Казани ищут трех водителей, из-за которых пострадали люди
12:48, 25.11.2019
В Казани стало меньше бытовых и «пьяных» преступлений
11:55, 25.11.2019
Премьеру фильма «Зулейха открывает глаза» перенесли на несколько месяцев
11:40, 25.11.2019
Дом моды Пьера Кардена пригласил челнинского дизайнера в Париж
11:32, 25.11.2019
Коворкинг и отель «халяль»: чего не хватает в Старо-Татарской слободе Казани
10:39, 25.11.2019
В РТ пожарные датчики спасли квартиру многодетной семьи
10:37, 25.11.2019
Дурной пример заразителен: в Татарстане мужчина посадил за руль маленького сына
10:35, 25.11.2019
В Нижнекамске 22-летний водитель на «Тойоте» вылетел в кювет
10:31, 25.11.2019
В Казани кафе «Медина» горело дважды за месяц. В этот раз пострадал кассир
10:30, 25.11.2019
Не вписался в поворот: в Нижнекамске молодой водитель впал в кому после ДТП
10:18, 25.11.2019
Стало известно о продлении будущей трассы Москва – Казань
10:01, 25.11.2019
В Татарстане скончался известный бизнесмен Султан Салимзянов
10:00, 25.11.2019
Казанские феминистки о Татарстане, мужчинах и о том, кто платит в ресторане
09:59, 25.11.2019
«Люблю свою работу»: бухгалтер из Казани выиграла премию в полмиллиона
09:42, 25.11.2019
В трех районах Казани отключат свет
09:33, 25.11.2019
В Казани за три года отремонтируют 779 домов: нужно шесть миллиардов
09:10, 25.11.2019
В Татарстане автоледи на иномарке протаранила внедорожник и вылетела в кювет
07:30, 25.11.2019
«Ехать не к кому». Стала известна судьба найденной под балконом в Казани бабушки
07:12, 25.11.2019
В Казани умер профессор КНИТУ-КХТИ Александр Кирпичников
07:01, 25.11.2019
Сделаю все, чтобы не разочаровать: как первые лица Татарстана поздравили мам
06:25, 25.11.2019
Хайп может плохо закончиться. Блогер из Нижнекамска поджег себя
06:25, 25.11.2019
Не трогай ее: в Челнах девушка оказалась в реанимации, пытаясь спасти мать
06:00, 25.11.2019
В Татарстане юрист-домосед сядет в тюрьму из-за лени. Дальше рассказывать лень
05:20, 25.11.2019
«Хотели порадовать мам». «Ак Барс» победил в «Зеленом дерби»
23:26, 24.11.2019
Под Челнами сгорел дом известной писательницы, ущерб оценили в 3 млн. рублей
20:56, 24.11.2019
ВТБ и«Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
20:39, 24.11.2019
Возле челнинского КФУ под машиной обнаружили муляж взрывчатки
19:24, 24.11.2019
Казанцы решили, кого задавит самоуправляемый автомобиль
16:27, 24.11.2019
Минниханов провел тестовый заезд перед ралли «Дакар-2020»
15:35, 24.11.2019
Челнинская старушка поменяла деньги на купюры «банка приколов»
14:42, 24.11.2019
Курьер Яндекс.Еды рискнул жизнью, чтобы срезать путь
13:56, 24.11.2019
«Я люблю своих детей, но...»: казанские мамы рассказали о наболевшем
12:58, 24.11.2019
Челнинцев призывают рассказать прокуратуре о невыплаченных зарплатах
12:49, 24.11.2019
Сенсационное признание скандальной челнинки: «Из четырех детей лишь трое мои»
12:32, 24.11.2019
Башкирские рыбаки спасли двух раненых лосей на замерзшем пруду
11:07, 24.11.2019
У пожилых челнинцев могут появиться браслеты с тревожными кнопками
09:25, 24.11.2019
«Мы же не дети»: зеленодольские рыбаки попались за рыбалкой на льду
22:55, 23.11.2019
«Ее убили, вскройте дверь»: в Челнах женщина просила спасти дочь
18:37, 23.11.2019
Малышка из Зеленодольска в 9 лет весила 7 килограммов. Родителей лишили прав
17:11, 23.11.2019
Ушел из дома и не вернулся. В Челнах ищут пропавшего мужчину
16:57, 23.11.2019
В Челнах на улице умерли двое мужчин
13:21, 23.11.2019
На абордаж: в Челнах продают пиратский корабль
10:17, 23.11.2019
Скандально известная мать из Челнов заявила о давлении со стороны полиции
09:20, 23.11.2019
Житель Челнов ради пересадки почки продает коллекцию подстаканников за 2,5 млн
08:51, 23.11.2019
В Зеленодольске пожарные спасли 2 тысячи индюшек
08:32, 23.11.2019
Суд защитил аэропорт Бегишево от птиц: ферма угрожала безопасности полетов
16:11, 22.11.2019
Зеленодолец лишился 1 миллиона рублей
15:16, 22.11.2019
Драка между посетителем и охранником в «Магните» в Челнах попала на видео
13:52, 22.11.2019
Какие изменения микрорайона Мирный ждут зеленодольцев в 2020 году
12:57, 22.11.2019
Жителя Зеленодольска задержали за серию краж
11:29, 22.11.2019
Глава Зеленодольска оценил качество больниц в районе
15:33, 21.11.2019
Роспотребнадзор РТ предупреждает: Чем опасна неправильно обработанная рыба
14:42, 21.11.2019
Зеленодольцы пытались украсть железо, но у них не получилось
12:25, 21.11.2019
В Зеленодольске две женщины будут наказаны за пару колготок и кошачий корм
11:10, 21.11.2019
В Зеленодольске казанский пенсионер ограбил женщину
15:10, 20.11.2019
Житель Зеленодольска до смерти избил своего товарища
14:06, 20.11.2019
В Зеленодольске бомж осужден за убийство приятеля
11:56, 20.11.2019
Пройти медосмотр для зеленодольских водителей станет сложнее
10:17, 20.11.2019
Храм в Зеленодольске подожгла психологически нездоровая женщина
13:48, 19.11.2019
Бездомные животные - проблема Зеленодольска
11:48, 19.11.2019
У зеленодольца украли телефон, пока он спал
10:26, 19.11.2019
Женщинам сел Зеленодольска выплатят от 50 до 100 тыс. рублей за рождение ребенка
Фото kzn.ru

Казанцы высказались по поводу установки колеса обозрения в парке Урицкого

Cегодня, 15:00 8 0 Автор: prokazan.ru
Горожане сказали «нет»

Жители Казани высказались против установки колеса обозрения в парке Урицкого. Всего в голосовании на портале мэрии города приняло участие немногим более 1,5 тысяч человек, голоса поделились почти поровну с небольшим перевесом в сторону отказа от установки аттракциона. 

Однако ранее с жителями района проходила встреча, на которой представители Дирекции парков и скверов обсуждали с горожанами этот вопрос. Здесь казанцы также выступили против аттракциона в парке. Среди аргументов прозвучало, что колесо не будет гармонично смотреться в ландшафте, а рассматривать с него в окрестностях парка и вовсе нечего.

Напомним, что 36-метровое колесо обозрения в парке имени Урицкого предложил установить частный инвестор - ООО "Панорама".

читайте также:

В Казани строится «Снежная деревня»: фоторепортаж с главной новогодней площадки
«Они ждут моей смерти»: риелтор оставила казанскую пенсионерку без квартиры
В Казани распространяют снюс: дети «под кайфом», родители в ужасе, школы молчат
«Способны выдержать удар камнем»: в казанском парке установят новые фонари
«Не знаю, как я выжила»: у жительницы Казани без предупреждения снесли дом
В Казани хотят установить еще одно колесо обозрения. Горожане идею не поддержали
Он бросил меня по СМС: «Я подумал и решил. Мы расстаемся». Мои первые отношения
«Нормальные мужики трусы не носят?»: казанцы обсуждают закрытый показ мод
Вдоль проспекта Универсиады в Казани появится новая парковая зона
В сети появились фото обновленного лесопарка «Лебяжье» в Казани
В парках Казани появится мебель из отходов
Казанец считает дорожный знак незаконным. Теперь он судится с ГИБДД
Казанцы могут предложить свои идеи по развитию парка Урицкого
«Пожалуйста, ничего не трогайте»: казанцы высказались о благоустройстве реки
Я не собиралась петь “Чистые пруды”: певица из Казани раскрыла секреты “Голоса”
Он олицетворял театр: в Казани простились с актером ТЮЗа Александром Купцовым
Врач рассказал, какой грипп ждет казанцев этой зимой
“Не хочу быть неврастеничной теткой”: казанские учителя бегут из школ
«На свой народ нельзя плевать»: казанец посвятил песню бане в Дербышках
Глухой центр без воды. Казанцы с “деревянной” улицы 30 лет ждут расселения
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

16:43, 21.11.2019
Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
15:29, 21.11.2019
При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
13:07, 22.11.2019
Фоторепортаж: «Как в Казани делают операции по изменению формы носа»
10:00, 22.11.2019
4 из 5 менеджеров и предпринимателей работают в отпуске — данные Манго Телеком
16:58, 18.11.2019
Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
09:00, 22.11.2019
«Для покупателей это гарантия качества»: Минниханов поучаствовал в открытии ТТС
09:00, 21.11.2019
Тест: угадай блюдо по картинке
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
09:00, 21.11.2019
БКС Премьер: Количество частных инвесторов может вырасти до 7-10 млн человек
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа
15:47, 22.10.2019
В России могут запретить детское шампанское
10:21, 22.10.2019
Столото: победители лотерей не забрали выигрышей на 3 млрд рублей
09:45, 22.10.2019
Россияне составили ТОП самых полезных и бесполезных бытовых приборов
09:25, 22.10.2019
Росстат: в России выросла доля семей со средствами только на одежду и еду
16:18, 21.10.2019
Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей
15:20, 17.10.2019
«Очень плохо для этого места»: Елена Малышева против туалетной бумаги
11:12, 17.10.2019
В 2020 году россиянам повысят пенсии на тысячу рублей
23:10, 16.10.2019
В России назвали самые скучные профессии: в их числе охранник и бухгалтер
16:21, 16.10.2019
Кот-наркокурьер сбежал перед важным заседанием суда
15:58, 16.10.2019
В Башкирии таджик 2 года насиловал 15-летнюю школьницу
12:27, 16.10.2019
Продолжительность жизни в России выросла. Путин говорит, что это из-за алкоголя
12:01, 16.10.2019
В 2019 году в России предотвращено 39 терактов
16:54, 15.10.2019
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами. Есть пострадавшие
16:28, 15.10.2019
В России начнут выдавать ипотеку под 0,1%
16:00, 15.10.2019
Жить станет легче: в России появиться единая платежка по ЖКУ
17:00, 14.10.2019
Мама Лизы Киселевой, убитой в Саратове, выступила с заявлением
16:52, 14.10.2019
Жители Красноярска негодуют: сын адвоката находится на свободе за избиение