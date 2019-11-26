В Казани 80% аварий с автобусами происходит по вине автомобилистов

В Казани 80% ДТП с автобусом происходит по вине водителей автомобилей, которые выехали на автобусную полосу. Об этом заявили в Ассоциации АТП Татарстана.

В сообществе Ассоциации "В Контакте" опубликовали видеозапись одной из аварий, она произошла 18 ноября на улице Ямашева, на участке между Короленко и Бондаренко. Водитель такси выехал на автобусную полосу перед автобусом 46 маршрута.

"На кадрах видно, у водителя 46 маршрута лишь несколько секунд для принятия решения. Он принимает единственный верный вариант. Если бы водитель автобуса резко затормозил, могли пострадать пассажиры. В салоне автобуса люди, которые возвращаются домой после рабочего дня. Автобус получил повреждения, поэтому был вынужден сойти с линии" - комментирует председатель Ассоциации перевозчиков Сергей Темляков.

Аналогичный случай произошел в Казани ранее: женщина-водитель автобуса №10 врезалась в автовышку, спасая пассажиров. Она также могла затормозить, избежать столкновения, и, как следствие, лишения премии. Однако водитель сделала выбор в пользу безопасности пассажиров.

Перевозчики в своем сообщении также обратились к автолюбителям города: "уважаемые автомобилисты, будьте внимательны, не нарушайте правила дорожного движения. Автобусная полоса предназначена для общественного транспорта.