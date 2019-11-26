А ей точно не холодно? В сети обсуждают новые откровенные фото блогера из Казани

В сети активно обсуждают новые откровенные снимки модели-блогера из Казани Виктории Баевой. Девушка ведет Instagram-блог, где выкладывает эротические фотосессии.

«Встретила под Миллениумом милого медвежонка и не удержалась от горячего фото с ним», - анонсировала девушка новую серию фотографий с огромной пандой. За несколько часов снимок собрал сотни комментариев в соцсетях.

«Официально приглашаем девушку к нам на работу ) одежду выдадим. Не гоже в -7 по городу в одних труселях бродить )»

«Да кому твои стринги нужны. Ты сначала щи на учись готовить».

«Есть видео Как она фоткалась? Для друга...»

«А ей точно не холодно? Я в подштанниках замерз».

Были, конечно, и те, кто довольно агрессивно воспринял подобную фотосессию. На что девушка лаконично ответила: «Обожаю злых людишек».