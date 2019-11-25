Жители Казани помогли спасти раненного лебедя на озере Кабан

Жители Казани заметили на озере Кабан лебедя с поврежденным крылом. Об этом неравнодушные горожане написали в аккаунт озера в сети "Инстаграм".

Пост о лебедях позже появился в аккаунте. Как стало известно, на озере живет семейство лебедей-шипунов: самец, самка и четыре птенца. Для лебедей обустроен домик с обогревом, их кормят и следят за здоровьем.

Но недавно на водоем прилетели еще три птицы, среди них одна - с поврежденным крылом. Местные лебеди не приняли чужаков и дрались с ними, из-за чего последним пришлось скитаться по озеру без еды и тепла. Сотрудники Дирекции парков и скверов Казани вместе со специалистами зооботсада и МЧС поймали двух "гостей" и отправили на зимовку в зоопарк, третьего, самого шустрого, также заберут с озера. Всех птиц подлечат и весной снова отпустят в естественную среду обитания.